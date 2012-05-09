半岛电视台关闭英文频道中国记者站

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京5月8日电---卡塔尔半岛电视台已经关闭英文频道驻中国记者站，因中国拒绝为其记者陈嘉韵续发签证，陈嘉韵成为逾10年来首位被驱离中国的外国记者。
陈嘉韵自2007年以来在北京负责半岛电视台英文频道报导工作，她在Twitter上有超过15,000名粉丝。
外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及此事时表示，中方依法律法规处理此事，如何违规对方心里清楚。
洪磊称，中国的法律法规非常清楚，外国记者来到中国时，就会被告知相关法律法规。
陈嘉韵拒绝评论此事。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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