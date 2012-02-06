汇金公司称拟支持工中建三大银行分红率降低

路透上海2月6日电---在中国媒体稍早报导中央汇金投资公司已同意其持有的三大银行股下降分红比例,该公司近日确认该报导.中央汇金公司称,拟支持工商银行(601398.SS)(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)(601288.SS)分红比例维持不变.

中央汇金网站刊登消息称,为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力,汇金公司继2009年、2010年连续两年推动工行、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)三行降低现金分红比例5个百分点後,拟支持三行将2011年分红比例继续下调5个百分点至35%,农行维持35%的现金分红比例不变.

目前中央汇金直接控股或参股了中行、农行、工行、建行、国开行及光大银行(601818.SS)共六家银行;同时还控股或参股了中国再保险、新华人寿(601336.SS)(1336.HK)两家保险公司,以及四家证券公司等. 长期以来,市场深陷於对上市银行不断向股本市场进行融资圈钱的担忧中.国内媒体此前报导预计,5个百分点的现金分红下降将为三大行以利润留存增加资本金263.56亿元人民币,短期内大型银行通过直接融资补充资本金的可能性不大.

2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.(完)

(欲了解详情,请点选中央汇金公司网站 here)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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