汇金公司称拟支持工中建三大银行分红率降低

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海2月6日电---在中国媒体稍早报导中央汇金投资公司已同意其持有的三大银行股下降分红比例,该公司近日确认该报导.中央汇金公司称,拟支持工商银行(601398.SS)(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)(601288.SS)分红比例维持不变.
中央汇金网站刊登消息称,为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力,汇金公司继2009年、2010年连续两年推动工行、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)三行降低现金分红比例5个百分点後,拟支持三行将2011年分红比例继续下调5个百分点至35%,农行维持35%的现金分红比例不变.
目前中央汇金直接控股或参股了中行、农行、工行、建行、国开行及光大银行(601818.SS)共六家银行;同时还控股或参股了中国再保险、新华人寿(601336.SS)(1336.HK)两家保险公司,以及四家证券公司等. 长期以来,市场深陷於对上市银行不断向股本市场进行融资圈钱的担忧中.国内媒体此前报导预计,5个百分点的现金分红下降将为三大行以利润留存增加资本金263.56亿元人民币,短期内大型银行通过直接融资补充资本金的可能性不大.
2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.(完)
(欲了解详情,请点选中央汇金公司网站 here)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。