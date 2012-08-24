新三板扩容初期将延续旧规--报载

沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
路透上海8月24日电---据中国证券报周五报导,新三板已经进入上报材料阶段,预计首批公司最快9月挂牌.不过券商人士透露,为稳妥起见,预计新三板试点扩容初期的交易制度将暂时参照中关村园区,券商呼吁的做市商制度等在新三板试点扩容初期可能难以出台.
报导还指出,市场此前预期的挂牌公司股东人数突破200人限制、拆细每笔交易单位以及放宽投资者准入标准等政策亦将延迟推出.
报导称,涉及新三板试点扩容的高新园区、券商以及拟挂牌公司目前在积极准备试点材料并上报,这一过程最快还将需要三周.
中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区後,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.
中关村园区公司股份转让试点已超过六年,挂牌公司达100多家,但定向增资总额只有17.29亿元人民币,公司单次融资规模也只有几千万元.其二级市场流动性不高,2011年平均换手率只有2.93%.业内人士此前曾表示,缺乏做市商制度,股东人数受限等是抑制其成交活跃的主要原因.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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