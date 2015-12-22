中国应适时加大政策宽松力度 打破债务-通缩恶性循环--中证报社评

路透北京12月22日 - 中国中央经济工作会议明确了明年经济工作五大任务。中国证券报周二发表社评指出，在经济下行压力较大态势下，应适时加大宏观调控政策宽松力度，加强“滴灌”、“点灌”，打破债务-通缩恶性循环。

评论并称，在复杂的国内外经济环境下，应通过增加支出，产能出清以及金融改革等手段来使未来的经济增长主要靠效率的提升和知识资本的上升，而非全要素投入来驱动。

“中长期看，宏观调控应以高质量的制度供给模式为主，而非短期需求调控为主。以高效的制度供给和开放的市场空间，激发社会创新、创业潜能，塑造和强化我国经济长期稳定发展的新动力。”社评称。

中国经济已由过去两位数的高速增长步入新常态阶段，经济短期内仍有下行压力。实体经济面临产能过剩、房地产库存较大、企业融资成本较高、企业债务等难题，造成了生产领域通缩与高债务叠加的紧缩效应，即债务-通缩困境。

周一闭幕的中央经济工作会议提出，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境；并明确了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

中证报社评亦认为，在通缩环境中，货币政策一般难以发挥明显效果；而财政政策则可发挥结构性调节作用，更加积极，这包括适当提高赤字率，结构性减税、发行专项债、债务置换等。

此外，要加强淘汰过剩产能的力度，加速国企改革，提高企业运行效率，增强国企对要素价格的敏感度；同时需在防范金融风险的基础上推动金融改革，尽快落实注册制改革，推进新三板市场健康发展，逐步推进金融业混业经营，引导资金流向实体经济。（完）