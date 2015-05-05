中国发改委：下月起取消绝大部分药品政府定价 完善采购机制

路透北京5月5日 - 中国在推进药品价格改革方面迈出实质一步。国家发改委周二发布关于印发推进药品价格改革意见的通知，决定从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

发改委在其网站刊登的答记者问中表示，总体上看，由于有招标采购和医保控费机制的综合制约，加之对市场交易价格监测监管工作的强化，将正面引导市场价格秩序，因此绝大部分药品市场交易价格不会上涨。

“但不排除部分药品价格因成本、市场供求变化等因素会有所变动。”发改委称。

通知规定，除麻醉药品和第一类精神药品仍暂时由发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外，对其他药品政府定价均予以取消，不再实行最高零售限价管理，按照分类管理原则，通过不同的方式由市场形成价格。

其中：医保基金支付的药品，通过制定医保支付标准探索引导药品价格合理形成的机制；专利药品、独家生产药品，通过建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格。

医保目录外的血液制品、国家统一采购的预防免疫药品、国家免费艾滋病抗病毒治疗药品和避孕药具，通过招标采购或谈判形成价格。其他原来实行市场调节价的药品，继续由生产经营者依据生产经营成本和市场供求情况，自主制定价格。

通知强调，推进药品价格改革必须充分发挥市场和政府“两只手”作用，建立科学合理的价格形成机制。要充分发挥市场配置资源的决定性作用，同时要更好地发挥政府的作用，有关部门都要切实履行责任，加强事中事后监管。

发改委称，取消药品政府定价后，要做好与药品采购、医保支付等改革政策的衔接，强化医药费用和价格行为监管。

**规范药价保持市场平稳**

发改委称，药品价格关系广大群众的切身利益，药品价格改革必须坚持放管结合，在取消绝大部分药品政府定价的同时，进一步强化医药费用和价格行为综合监管，促进建立正常的市场竞争机制。

“取消政府定价不是一放了之，不等于放任不管，而是表明政府的职能重心从事前定价加快向事中事后监管转变，工作重点从监管价格水平加快向监管价格行为转移。”发改委称。

根据发改委部署，取消药品政府定价后，各有关部门将采取一系列的措施，规范药品市场价格行为，确保市场基本平稳。价格主管部门将重点做好以下几方面工作。

一是研究制定药品价格行为规则，指导生产经营者遵循公平、合法和诚实信用的原则合理制定价格，规范药品市场价格行为，保护患者合法权益。

二是建立健全药品价格监测体系，促进药品市场价格信息透明。重点做好竞争不充分药品出厂（口岸）价格、实际购销价格的监测和信息发布工作，引导药商和群众预期。对价格变动频繁、变动幅度较大，或者与国际价格、同类品种价格以及不同地区间价格存在较大差异的，要及时研究分析，必要时开展成本价格专项调查。

三是加大价格监督检查和反垄断执法力度，依法严肃查处不正当价格行为和价格垄断行为，维护药品市场正常竞争秩序。各级价格主管部门将在近期组织开展为期半年的药品价格专项检查。同时要强化社会监督。

中国今年2月表示，将实施包括集中采购政策在内的药品流通改革，旨在降低价格、减少腐败。

国务院在《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（以下简称《意见》）中称，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与配送企业结算配送费用，进一步减少中间环节。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯/曾祥进)

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