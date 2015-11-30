中国推动“中国制造”药物 跨国药企将遇挑战

路透上海11月29日（记者 Ben Hirschler/Adam Jourdan） - 中国已经在太阳能面板和高铁等高科技领域拥有一席之地，现正在应对提高国产药物产能的挑战。

由于新药上市往往需要10年或更久的时间，“中国制造”药物不会一夜立现，但跨国公司已经遇到了来自本土仿制药的更大竞争，而本土仿制药的质量似乎会出现飞跃。

这方面的利润相当高。中国是仅次于美国的全球第二大药物市场，快餐、吸烟和污染导致癌症、慢性心脏病和肺病病患增加。

国际糖尿病联合会的数据显示，中国的糖尿病患者是世界上最多的，目前有1.1亿，2040年料达到1.51亿。

中国成为了丹麦制药公司诺和诺德(Novo Nordisk)的沃土，作为全球最大的胰岛素生产商，该公司从1995年开始在华生产，获得了丰厚的利润。

2010年，诺和诺德拥有中国胰岛素市场63%的份额，但近期该公司的市场份额正受到中国政府鼓励的本土竞争对手的蚕食。

“未来几年我们在中国市场不会好过，”诺和诺德首席科学官Mads Krogsgaard Thomsen说道。“中国目前非常专注于打造本土产能。”

本土竞争对手正在销售廉价的基本胰岛素和复杂的现代胰岛素，包括甘李药业生产的赛诺菲(SASY.PA)甘精胰岛素（Lantus）仿制药。

IMS Consulting的数据显示，中国前十大制药厂商今年销售平均增长12%，是跨国药企增长率的两倍。受两年前的行贿丑闻拖累，葛兰素史克(GSK.L)销售大幅下滑。

增加本土竞争是中国医院主导的处方药市场结构性剧变的一部分。

向患者销售加价很多的药物往往占中国医院营收的40-50%，特别是已过专利保护期的西方“品牌仿制药 ”。但中国正在推动零加价的政策，首先从小地方的医院开始。

“品牌仿制药今天还存在，但10年后就没有存在的必要了，”阿斯利康(AZN.L)全球产品负责人Luke Miels说道。

这意味着外资企业将更加依赖新的专利药，但这些昂贵产品在中国的需求规模是不确定的。

跨国企业往往会与国内企业联手，试图在大城市以外扩大销量，而这些城市的分销成本高、售价低。

“即使利润率下滑，这样做也是正确的，”一家大型跨国企业的负责人说道。（完）