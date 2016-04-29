焦点：中国医药市场经营不易 本地小厂为国际大厂打开后门

路透上海4月29日 - 在当局资金挹注及相关部分有熟人的加持下，中国小型制药业者蓬勃发展，吸引国际大型制药商投入资金。大型制药商正苦于恢复过去曾在全球第二大医药市场享有的强劲成长。

中国医药产业并购活动去年增加近两倍至超过500亿美元，包括葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)及礼来(Eli Lilly)(LLY.N)都抢进小型生化及研究创新企业。在北京当局建立国内医药产业之际，这些被收购标的可以提供监管上的知识。

对于大型药厂而言，收购、专利协议及成立合资企业，给他们提供了进入中国市场的一个跳板。中国预计到2020年国内医疗支出将达到1.3万亿(兆)美元。大型药厂都需要这种机会：他们四年前在中国成长率还有超过20%，如今已经放缓至只有个位数的涨幅，因挂有品牌的非专利药(generic drug)已经失宠。

“作为一家中国生化公司，我们拥有许多优势，包括了解政策、熟悉环境、并能够动用资源好让事情完成，”现年54岁的华领医药总裁陈力表示。华领医药已经完成一笔研发药品的交易，包括取得瑞士大厂罗氏(ROG.S)糖尿病疗方的授权。

像华领医药这样的中国公司能够帮助全球制药商避开复杂的监管风险，加快糖尿病和癌症等药物领域的审批，但中国公司同时也能获得一些回报--获得陈力所说的“优良资产”，在一些并购案中还可能获得潜在合作伙伴，帮助他们在国外销售自家药品。

对于曾在罗氏担任研究员的陈力而言，华领的合作协议带来了一个优势，即将一个只有大约25人的公司与一家全球行业领头羊企业联合起来。陈力于五年前在上海创立了华领医药。

“我们在全球寻找资产，因此这是一次非常棒的联姻--我对这一领域非常了解，”陈力说。在医药领域，其他同业对并购的兴趣在升温。

**并购热潮**

BMI Research的医药分析师Wei Zheng说，中国医药行业的热度帮助中国超越印度等其他热点地区，成为亚洲医药领域并购最活跃的国家。

汤森路透的数据显示，中国去年的医药并购交易额从之前一年的188亿美元飙升至540亿美元，这还没有算入多宗合资企业及授权交易的金额。

数据显示，今年已经有超过90亿美元的交易规模，表明该类资产需求仍旺盛。业内高管称，与并购一样，企业合作结盟亦颇受青睐。

美国企业沪亚生物国际(HUYA Bioscience International)执行长Mireille Gillings说道：“在药品开发方面，很多公司还是倾向于选择这一节约成本的方式。”这家企业亦在中国建立合作推进药品研发。

与此同时，一些小企业也迫切渴望能找到海外合作方以拓展产品的海外市场。

**本地网络**

上海药明康德新药开发有限公司(WuXi AppTec)就是这样的企业，目前该公司在全球有雇员11,000人左右，本月称，将同美国上市的Juno Therapeutics(JUNO.O)携手研发抗癌药物。

“老实说，如果在当地生产，当地试验并在当地申请，那么将会占据时间优势，”药明康德执行长李革对路透说道，“就是这么简单。”

该策略兴起之际适值北京方面加大措施激励推进医药生产的“中国制造”(Made in China)。

葛兰素史克中国区主管Herve Gisserot去年末对路透表示，中国一直在对非专利药施压，控制价格，并试图取消低质药品。这一做法较长期来看是好事，但带来了一些短期挑战。

“对药企来说，唯一的问题是有些情况会更早出现。药价下降的速度可能会比新药加快批准的步伐更快，”他说。

**“海归”**

中国合伙人带来了另一个维度：国内初创企业并不回避他们的政府支持和政治关联。这是帮助企业获得融资并通过复杂监管的重要一点。

上海再鼎医药执行长杜莹(Samantha Du)称，她的公司有“许多政府资金支持”。再鼎医药治癌药物获得辉瑞专利授权，并在3月与德国医药巨头勃林格殷格翰公司结盟。

杜莹与华领医药总裁陈力一样，也是一名“海归”，并称自己曾任职于各种有政府背景的委员会，指出这种经历一点也不损及该公司的前景。

“18个月来，我们已筹资约1.4亿美元，甚至第一轮融资的钱还没花完，”她说。她的公司在2013年创建，拥有30名员工。“资金非常充裕”。(完)