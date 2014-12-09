中央经济工作会议即将召开 政府专家建议明年增长目标为7%

图中为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京12月8日 - 中国中央经济工作会议将于周二召开，谋划明年的经济和改革计划，一些有影响力的政府顾问建议政府将2015年经济增长率目标调低至7%。

中国今年恐将自1999年以来首次无法实现经济增长目标，全年经济增长可能为24年来最低。中国政府于2012年将年经济增长率目标从8%降至7.5%，前者则已经保持了八年。

消息人士称，国家智库准备建议政府将2015年国内生产总值(GDP)增长率目标定在7%，今年为7.5%。

一位要求匿名的中国社会科学院资深经济学家表示，“习近平主席谈到7%是全球最高的增长率时，已经对增长率目标作出了暗示。”

“我认为，如无意外的话将是7%。但不可能低于7%，否则将会产生就业和债务违约问题。”

中央经济工作会议可能会重申审慎的货币政策，但消息人士认为，基调仍将保持宽松，以避免增长大幅放缓。

分析师预计决策者将启动全球金融危机以来力度最大的宽松举措，预测将采取降息与降低银行存款准备金率并举的做法来激励银行放贷，尽管银行坏账不断攀升。

**通胀目标料也下调**

鉴于大宗商品价格下降，几家智库还建议政府将消费者物价通胀目标从今年的3.5%调降至约3%。

国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良称，建议把成长目标定在7%左右。

他表示，建议把通胀目标设在约3%，在就业方面，争取再创造1,000万个就业机会。他并补充称，建议2015年加快改革步伐。

“我们将关上后门，防止地方政府通过特殊目的实体来举债，但必须打开前门。我们还需要增加财政支出，扩大预算赤字，因为需要稳定增长，”上文中提到的社科院经济学家称。

消息人士称此次会议将开到周四。会上不太可能公开宣布经济目标，这通常要等到3月初召开全国人代会时再公布。(完)

(编译 张荻/李爽 审校 郑茵)

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