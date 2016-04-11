美团大众点评分拆猫眼电影业务 冀成最具影响电影公司之一

路透上海4月11日 - 中国最大生活服务O2O（线上线下）平台--美团大众点评近期持续推进内部整合，最新举动就是决定分拆旗下猫眼电影业务，让“新猫眼”成为一家完全独立运营的公司，发展目标是成为国内最具影响的综合电影公司之一。

美团大众点评首席执行官（CEO）王兴在公司内部邮件中指出，猫眼的目标是依托其领先的电影票务平台和用户社区，成为中国最具影响力的综合电影公司之一，其中重点是发展电影上游业务，打造猫眼娱乐媒体平台。

他说，为实现这个战略目标，猫眼需要加强发展电影上游，通过资本运作，与行业资源深度对接。拆分独立运营后，新猫眼将有更独立的决策机制和更灵活的激励机制。

此前，猫眼已积极探索“大数据+发行”模式，参与投资、发行了包括《心花路放》、《港囧》、《美人鱼》等30多部影片。

猫眼是目前国内最大的电影O2O平台，覆盖电影购票用户数超过1亿，覆盖全国影院超过5,000家。据王兴在邮件中披露，3月猫眼已实现事业群层面的盈利。

国内最大的两家生活服务O2O平台--美团与大众点评去年10月宣布合并，1月合并后的公司完成首轮融资逾33亿美元，腾讯(0700.HK)、DST、挚信资本领投，淡马锡、加拿大养老基金等机构亦参与投资，融资后新公司估值超过180亿美元。该融资不但创下中国互联网行业私募融资单笔金额最高纪录，同时也成为全球范围内最大的O2O领域融资。（完）