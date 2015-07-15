中国2015年二季度国民经济运行情况发布会要点摘录（更新版2）

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路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三公布数据显示，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增1.7%，继续持稳于年初设定的7%全年增长目标。好于预期的增幅得益于6月投资、消费和工业增速均有所回升，其中消费对经济的拉动功不可没。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上的讲话内容要点摘录：

**GDP修订不影响总体趋势**

关于中国GDP的核算数据的修正问题，中国按照国际惯例来做，跟其他多数国家一样。GDP从发布初步核算数据到最终核实数据，要经过一段时期若干个环节不断的进行修订。

中国的GDP修订要有三次，第一次是初步的核算数；第二次，一般再过半年左右，这个时候相关的财务数据、部门数据，掌握得更全面了，可以根据所掌握的资料，弥补对前期核算中资料的不足；第三次，一般会在第二年的年中，要有一个最终的核实数。这些修订的程序和结果，在国家统计局都要发公告。这样一种变动不会对整体的格局、总体的趋势带来实质性的影响。

根据统计局是次公布的GDP环比数据，2014年各季度及2015年一、二季度GDP环比增速分别为1.6%、1.9%、1.9%、1.5%、1.4%、1.7%；而根据其一季度公布的数据情况，2014年各季度及2015年一季度GDP环比增速分别为1.6%、2.0%、1.9%、1.5%、1.3%；其中，2014年二季度的GDP环比增速进行了下修，2015年一季度的环比数据进行了上修。

**地方债务安全可控**

这些年中国相关部门连续出台了多项政策措施来加大债务清理以及对地方的债务平台的管控，取得了积极的成果。中国总的债务规模仍在安全线以内，是安全可控的。从总量数据来说，目前，包括中央债务在内的政府债务占GDP的比重仍然在60%的安全线以内；中国政府赤字率也比较低，今年的人大通过的赤字规模是1.62万亿，占GDP比重2.3%，仍然远低于3%的安全线。

此外，中国的经济仍保持中高速的增长，而且资产的收益率也比较高；另外中国政府和西方政府不一样，很多的管理体制不一样，中国政府手上有大量的优质资产，可以用来做抵押和信用担保。从这个角度来说，目前债务风险对中国经济的影响也都是在可控的范围之内。中国政府有能力、有信心防止发生地区性和系统性金融风险，能守住这个底线。

**下半年经济增长更好**

关于下半年及今后一个时期的经济走势，总的看法是，下半年延续上半年缓中向好的一个走势可能性是比较大的，并且下半年的经济增长好于上半年，可能是一个大概率的事件。中国正处在战略机遇期，仍然具有保持中高速增长的潜力，这是我们最大的基本面。

从投资角度来说，上半年投资计划的项目，二季度还没有进入操作阶段，从项目审批到转化为实际的投资和生产力要有一个释放的过程，所以效应也有一个持续释放的过程。另外房地产方面，二季度出现明显的回暖态势，房地产投资、市场销售、新开工面积近几个月都出现了明显的回暖，因为房地产的影响比较大，带动效应比较大，房地产回稳对相关行业会产生拉动。

而从先行指标来看，预期比较稳定。反映制造业情况的采购经理人指数连续4个月在临界值以上；另外，从一些相关领域的先行指标，比如固定资产投资中的新开工项目，房地产中的新开工面积，这些相关指标从二季度的情况来看，在逐月走好。固定资产投资的新开工项目计划总投资连续转正，1-6月份增长1.6%，比1-5月份提升了1.1个百分点，势头很好。因此，总体判断是下半年经济增长应该延续上半年企稳向好的走势；我们有信心、有能力能够实现预期增长目标。

房地产开发投资额上半年从月度的变化情况来看，二季度是逐月提升的。二季度以来，房地产市场还是一线城市和少数的二线城市表现更好。多数的二线城市、三线城市，尤其是一些四线城市，由于原来的房地产存量比较大，消化起来需要有一个过程；但是这种消化也是在加快的，住宅待售面积已经连续两个月大幅度减少，这也会对这些城市的房地产的回稳产生一种积极的影响。

前一段时间股市出现波动以后，相关部门出台了一系列的强有力的政策措施，来维护股票市场的稳定和发展。这些措施正在发生积极的作用，这段时间，股票市场已经是出现连续反弹的好势头。实践充分证明，中国政府有能力、有信心防止不发生区域性风险和系统性风险，有能力、有条件、有信心促进股票市场的稳定发展以及国民经济的稳定发展。

**经济企稳态势较明显**

主要指标增速二季度以来出现逐月回暖的走势。从实体经济角度来说，规模以上工业增加值增速连续三个月回升；从需求角度来看，三大需求都在逐月回升，固定资产投资5、6月份当月增速连续两个月回升，也可以说是固定资产投资增速下滑的趋势得到了初步的遏制。从消费的层面来看，社会消费零售总额也是连续两个月回升。出口增速6月份的数据由负转正。

经济保持在合理区间运行。经济增长连续两个季度运行在7%，企稳的态势比较明显；CPI多个月在1.2%-1.5%的区间波动，基本上很平稳。就业情况，应该说比预期的要好，上半年城镇新增就业718万人，完成全年目标的71.8%，调查失业率也在5.1%附近，就业形势总体稳定。所以，从主要指标情况来看，国民经济目前仍在合理区间平稳运行。

目前，中国经济正处在一个调结构、转方式的关键阶段，结构调整的阵痛在继续释放，增速换挡的压力有所加大，而且新旧动力的转换也在进行之中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，以至于国内经济下行的压力还是比较大。

从主要指标情况来看，国民经济目前仍在合理区间平稳运行。主要指标增速二季度以来出现逐月回暖的走势。从三大需求的指标来看，也是在逐月回暖的，所以二季度最显着的亮点，就是主要指标增速在回暖。

**结构继续优化**

从产业结构来看，第三产业在继续加快，占GDP比重为49.5%，比去年同期提高2.1个百分点，由工业主导向服务业主导转化的趋势还在延续，这是符合产业成长的规律的。从需求结构来看，消费对经济增长的贡献在继续提升，上半年消费对经济增长的贡献率达到60%，比去年同期提高了5.7个百分点，这说明现在需求结构变化符合调控方向，结构在继续优化。

民生继续改善，城乡居民收入保持较快增长，上半年居民收入同比实际增长7.6%，快于GDP增速，居民的消费也保持稳定的增长，同时城乡居民收入差距继续缩小。改革红利在继续释放，上半年非公经济的工业增加值增长速度是8.1%，比规模以上工业平均增速高了1.8个百分点；另外，民间投资的数据上半年增长11.4%，占全部投资比重为65.1%。这说明在一系列简政放权的措施的推动下，民营经济的活力有所增强。

**京津冀一体化推进**

通过京津冀一体化能够进一步拓展我国区域发展空间，进一步增强中国经济发展的动力，增强经济回稳的基础，将对我们国家今后的工业化、城镇化产生深远的影响，这些影响是持续的。

国家统计局和北京统计局做了初步安排，准备专门编一本京津冀统计手册，现在已经有了初稿，有了这些数据以后，下一步能更系统、更全面地分析京津冀对国家经济的一系列的影响。（完）

(整理 李贺; 审校 黄凯)

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