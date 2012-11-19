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时事要闻 | 2012年 11月 19日 星期一 17:44 BJT

孟建柱兼任中央政法委书记 赵乐际兼任中组部部长

路透北京11月19日电---中共十八大闭幕後的高层人事变动拉开大幕.新华社周一报导,中共中央决定,周永康不再担任中央政法委书记职务;孟建柱兼任中央政法委书记.

李源潮不再兼任中央组织部部长职务;赵乐际兼任中央组织部部长,不再兼任陕西省委书记、常委、 委员职务.

孟建柱和赵乐际均为中国新当选的25名中共中央政治局委员之一.孟建柱,65岁,江苏苏州人,现任国务委员兼公安部部长.此前曾担任上海市副市长、江西省委书记等职务.

赵乐际,55岁,陕西西安人,出生于青海西宁,现任陕西省委书记.之前曾在青海挂职逾30年,在2003-2007年任青海省委书记.

中国共产党第十八次全国代表大会於11月8日开幕,於14日闭幕.选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.常委人数由上一届的九人缩减为七人.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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