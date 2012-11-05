招商局国际一机构股东欲减持逾9亿港元股份--文件

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港11月5日电---据路透周一获得的销售文件显示,招商局国际(0144.HK)一名机构股东寻求减持高至逾9亿港元的股份.
招商局国际主要在中国从事港口业务.销售文件显示,公司一名未具名的机构股东按每股24.2-25.1港元,初步拟配售2,700万股股份,并视乎市场反应可额外配售多950万股股份,使筹资额最终达8.8-9.2亿港元.
配售价较招商局国际周一收市价25.9港元,折让3.1-6.6%.中国国际金融负责是次配售安排.
招商局国际此前称,旗下深圳A+B股公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股.如若最终实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.
该股周一收跌1.15%,过去一个月累计涨9.6%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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