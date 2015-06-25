中国重工拟参与风帆股份重组 打造动力业务平台公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月25日 - 停牌中的风帆股份(600482.SS)、中国重工(601989.SS)周四同时发布的公告显示，其共同的控股股东--中国船舶重工集团拟将风帆股份打造为动力业务平台公司，而中国重工亦将以其持有的相关资产参与重组。
中国重工公告称，拟以持有的动力相关资产进行对外投资，参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。不过，此次重组涉及的资产范围尚未确定。
风帆股份则公告称，据初步商议，中船重工集团及中国重工拟分别以各自持有的动力相关资产（股权）参与重组。
风帆股份并表示，目前中介机构已经进场开展工作。由于本次重大资产重组部分资产涉及军工业务，情况较为复杂，重大资产重组方案的确定尚需要一定的时间；方案尚需与有关政府部门进行沟通。
中船重工集团主要从事海军装备、民用船舶及配套、非船舶装备的研发生产,是中国船舶行业唯一一家世界500强企业。该公司去年曾出台《关于全面深化改革的若干意见》，其中涉及加快科研院所的资产证券化步伐，推进优质资产重组，适时注入上市公司。
中国重工股票今起将复牌，停牌前收报17.82元；风帆股份股票则将继续停牌。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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