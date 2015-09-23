第三季涉及中国企业的并购交易额环比回落五成--汤森路透

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月23日 - 据汤森路透最新统计数据，第三季度中国并购交易有所放缓，在经历了上季度2,238亿美元的历史新高后，当季已公布的涉及中国企业的并购交易总额环比回落51.2%至1,092亿美元。
不过中国企业前三季累计并购总额创下4,772亿美元的历史同期最高水平，同比增长52.5%，也超过去年全年4,495亿美元的交易总额。
涉及中国企业的并购主要包括境内并购、中资海外并购及外资入境并购。截止周一的数据显示，今年以来中国境内并购达3,593亿美元，同比增长51.2%，创下历史新高。不过，第三季度中国境内并购总额较二季度的历史新高（1,843亿美元）下滑55.0%至830亿美元。
今年以来，中国企业境外并购总额升至775亿美元的历史新纪录，同比增长91.2%，主要是今年前两季的贡献。第三季境外并购仅171亿美元，前两季分别为305亿美元和300亿美元。前三季外资入境并购总额保持在338亿美元，较去年同期仅微涨0.5%，房地产行业是外资入境并购的一个主要标的，交易额为97亿美元，占28.6%的份额。
第三季，最为耀眼的交易是分众多媒体在终止借壳宏达新材(002211.SZ)后，宣布借壳七喜控股(002027.SZ)，交易总额达91亿美元。
在该笔交易推动下，高科技行业成为前三季占比最高，份额达17.9%，交易规模达853亿美元，创下前三季历史最高水平。而去年占据大头的金融行业，今年来的交易规模降至622亿美元，同比下降15.4%。
截止到目前，已完成的涉及中国企业的并购交易总额达到创记录的2,195亿美元，较2014年同期增长24.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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