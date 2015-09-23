第三季涉及中国企业的并购交易额环比回落五成--汤森路透

路透上海9月23日 - 据汤森路透最新统计数据，第三季度中国并购交易有所放缓，在经历了上季度2,238亿美元的历史新高后，当季已公布的涉及中国企业的并购交易总额环比回落51.2%至1,092亿美元。

不过中国企业前三季累计并购总额创下4,772亿美元的历史同期最高水平，同比增长52.5%，也超过去年全年4,495亿美元的交易总额。

涉及中国企业的并购主要包括境内并购、中资海外并购及外资入境并购。截止周一的数据显示，今年以来中国境内并购达3,593亿美元，同比增长51.2%，创下历史新高。不过，第三季度中国境内并购总额较二季度的历史新高（1,843亿美元）下滑55.0%至830亿美元。

今年以来，中国企业境外并购总额升至775亿美元的历史新纪录，同比增长91.2%，主要是今年前两季的贡献。第三季境外并购仅171亿美元，前两季分别为305亿美元和300亿美元。前三季外资入境并购总额保持在338亿美元，较去年同期仅微涨0.5%，房地产行业是外资入境并购的一个主要标的，交易额为97亿美元，占28.6%的份额。

第三季，最为耀眼的交易是分众多媒体在终止借壳宏达新材(002211.SZ)后，宣布借壳七喜控股(002027.SZ)，交易总额达91亿美元。

在该笔交易推动下，高科技行业成为前三季占比最高，份额达17.9%，交易规模达853亿美元，创下前三季历史最高水平。而去年占据大头的金融行业，今年来的交易规模降至622亿美元，同比下降15.4%。

截止到目前，已完成的涉及中国企业的并购交易总额达到创记录的2,195亿美元，较2014年同期增长24.8%。（完）