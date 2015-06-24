中国精炼铅消费增速料放缓 因车用领域需求减弱

路透香港6月24日 - 根据一名分析师及业界消息人士指出，由于汽车及电动自行车领域的铅酸电池需求减弱，中国今年余下时间的精炼铅消费增速料将放缓。

中国是全球最大精炼铅生产国及消费国，国内需求放缓可能促使冶炼商扩大出口。

“我们认为铅需求短期内不会强劲上升，”一大型铅冶炼商的交易经理称。由于未获授权向媒体透露，这名经理拒绝具名。

根据官方数据，中国5月汽车产量较上年同期减少1.6%，为连续第二个月下滑。相较之下，2014年5月时汽车产量同比上升12%。

电动自行车产业经过连年扩张后，目前也在降温。2014年产量几乎持平，已不复见2013年增长16%及2012年增长26%的盛况。

政府数据显示，2015年1-4月铅酸电池产量同比下跌超过6%。

尽管价格走低，但精炼铅产量在5月依然达到了2014年11月以来的最高水平。

上海期交所主力期铅SPBcv1同2011年4月创下的合约高点相比，已经跌去近50%。

研究公司安泰科的资深分析师冯君从认为，令生产保持强劲的主要原因在于，许多铅冶炼厂在过去两年里升级了设备，以满足更加严格的环保要求，升级也带来了产能的扩增。

她补充道，很多铅冶炼厂也没有大规模减产，因为冶炼过程中的副产品比如铋和银，依然让生产者有利可图。

安泰科预估2015年中国精炼铅的产量可能增长2.3%，达到约485万吨。

安泰科还预估，今年的铅消费量料增加3.7%至515万吨左右，低于2014年5.5%的估计增幅。(完)

(编译 蔡美珍/高琦 审校 王兴亚)

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