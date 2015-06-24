中国精炼铅消费增速料放缓 因车用领域需求减弱

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月24日 - 根据一名分析师及业界消息人士指出，由于汽车及电动自行车领域的铅酸电池需求减弱，中国今年余下时间的精炼铅消费增速料将放缓。
中国是全球最大精炼铅生产国及消费国，国内需求放缓可能促使冶炼商扩大出口。
“我们认为铅需求短期内不会强劲上升，”一大型铅冶炼商的交易经理称。由于未获授权向媒体透露，这名经理拒绝具名。
根据官方数据，中国5月汽车产量较上年同期减少1.6%，为连续第二个月下滑。相较之下，2014年5月时汽车产量同比上升12%。
电动自行车产业经过连年扩张后，目前也在降温。2014年产量几乎持平，已不复见2013年增长16%及2012年增长26%的盛况。
政府数据显示，2015年1-4月铅酸电池产量同比下跌超过6%。
尽管价格走低，但精炼铅产量在5月依然达到了2014年11月以来的最高水平。
上海期交所主力期铅SPBcv1同2011年4月创下的合约高点相比，已经跌去近50%。
研究公司安泰科的资深分析师冯君从认为，令生产保持强劲的主要原因在于，许多铅冶炼厂在过去两年里升级了设备，以满足更加严格的环保要求，升级也带来了产能的扩增。
她补充道，很多铅冶炼厂也没有大规模减产，因为冶炼过程中的副产品比如铋和银，依然让生产者有利可图。
安泰科预估2015年中国精炼铅的产量可能增长2.3%，达到约485万吨。
安泰科还预估，今年的铅消费量料增加3.7%至515万吨左右，低于2014年5.5%的估计增幅。(完)
(编译 蔡美珍/高琦 审校 王兴亚)
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