中国取消部分金属出口退税 短期将刺激出口但长期影响不大

路透纽约4月14日 - 交易商表示，中国取消部分铝和钢材出口退税，这一大胆举措可能会让本已饱和的全球市场供应进一步激增，因为生产商要抢在退税政策取消之前卖出过剩的产品。

虽然争相抛售可能只是下意识反应，不会持续太长时间，但中国出口的增加可能会引起人们对全球供应过剩的不安，而正是这种过剩导致了几十年来最严重的行业危机。

这也将损及国内和国际市场价格，目前这些金属的价格徘徊在多年最低水平。中国这个全球第二大经济体占全球钢和铝产量的一半。

美国贸易代表周四表示，中国已同意取消从铝业到纺织业等一系列领域备受争议的出口补贴。

在等待出台更多细则的同时，亚洲铝交易商表示，他们仍将向海外出售过剩的产品，在取消退税之前甚至还要加快交易速度。

“在政策实施之前这段时间...必定会有大量出口。铝和钢材有充足库存，足以形成一轮出口潮，”凯投宏观(Capital Economics)资深商品分析师Caroline Bain表示。

**象征VS实质**

钢材和铝贸易集团对中国决定取消部分出口退税表示欢迎，认为这象征着中国寻求安抚美国。去年美国曾向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

美国贸易专家称，该消息并无实质意义。

一名消息人士表示，此举更多地是一种公关手腕。此前美国国会举行了由该国钢铁和铝生产企业参加的听证会。

虽然中国铝市场的规模并不大，为4,000万吨，但政策变动的影响可能被放大，因其可能涵盖汽车行业使用的金属板材等范围更大的产品。

即便中国的出口由于退税政策的修改而下降，也无助于缓和对中国产能过剩的担忧。批评人士称，正是产能过剩导致了供应过剩。中国则表示，已经采取多项措施遏制产量过多。

中国钢材出口图表：link.reuters.com/qyz68v

中国钢材产量图表：link.reuters.com/xyh85w

中国钢材过剩情况图表：tmsnrt.rs/1Y0kLb4 (完)