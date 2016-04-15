中国取消部分金属出口退税 短期将刺激出口但长期影响不大

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透纽约4月14日 - 交易商表示，中国取消部分铝和钢材出口退税，这一大胆举措可能会让本已饱和的全球市场供应进一步激增，因为生产商要抢在退税政策取消之前卖出过剩的产品。
虽然争相抛售可能只是下意识反应，不会持续太长时间，但中国出口的增加可能会引起人们对全球供应过剩的不安，而正是这种过剩导致了几十年来最严重的行业危机。
这也将损及国内和国际市场价格，目前这些金属的价格徘徊在多年最低水平。中国这个全球第二大经济体占全球钢和铝产量的一半。
美国贸易代表周四表示，中国已同意取消从铝业到纺织业等一系列领域备受争议的出口补贴。
在等待出台更多细则的同时，亚洲铝交易商表示，他们仍将向海外出售过剩的产品，在取消退税之前甚至还要加快交易速度。
“在政策实施之前这段时间...必定会有大量出口。铝和钢材有充足库存，足以形成一轮出口潮，”凯投宏观(Capital Economics)资深商品分析师Caroline Bain表示。
**象征VS实质**
钢材和铝贸易集团对中国决定取消部分出口退税表示欢迎，认为这象征着中国寻求安抚美国。去年美国曾向世界贸易组织(WTO)提出申诉。
美国贸易专家称，该消息并无实质意义。
一名消息人士表示，此举更多地是一种公关手腕。此前美国国会举行了由该国钢铁和铝生产企业参加的听证会。
虽然中国铝市场的规模并不大，为4,000万吨，但政策变动的影响可能被放大，因其可能涵盖汽车行业使用的金属板材等范围更大的产品。
即便中国的出口由于退税政策的修改而下降，也无助于缓和对中国产能过剩的担忧。批评人士称，正是产能过剩导致了供应过剩。中国则表示，已经采取多项措施遏制产量过多。
中国钢材出口图表：link.reuters.com/qyz68v
中国钢材产量图表：link.reuters.com/xyh85w
中国钢材过剩情况图表：tmsnrt.rs/1Y0kLb4 (完)
(编译 王颖/徐文焰；审校 张荻/白云)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。