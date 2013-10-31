金属期价全线收低 沪锌现瞬间跌停

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透上海10月31日 -中国金属和贵金属期货周四全线收跌，市场对美联储政策声明的解读重燃退出宽松的忧虑，而今日领跌的沪锌盘中更是出现瞬间跌停的极端走势。
市场人士称，尽管年底前国内锌市的供应过剩局面难以改观，但今日盘中的暴跌并非基本面因素所致。
沪锌主力1401合约收低1.19%，至每吨14,990元。盘初一度触及14,560元的跌停价位，尽管随后快速拉回，但盘中大幅波动和技术形态的走弱打压了交易人气，该合约持仓全天减少27,000多手。
五矿期货金属分析师陈远表示，“尽管市场普遍看多锌的中长线走势，但短线还是觉得要回调，随着国内旺季因素的消退，实际上目前在15,100-15,200元的价位接货已经少了。”
对于瞬间暴跌的问题，他认为与基本面无关，现货商方面也没有具体消息，鉴于盘初在15,000上方所挂多单较少，瞬间暴跌有可能是程序化交易单或乌龙指引发。
美联储周三宣布保持每月850亿美元的购债规模。尽管该决定符合市场预期，但美联储放弃了之前声明中对金融环境提前收紧表示担忧的措辞，令市场认为其仍有可能在年内开始收紧政策。
利率决定公布后，贵金属价格应声下跌，上海期金和期银分别收跌0.66%和0.99%，双双创出一周多来新低。沪铜收盘亦跌穿52,000元关口，收报51,810元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周三发布报告显示，在10月15日止当周，对冲基金和资金经理减少对美国期金、期银和期铜及其期权的多头押注。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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