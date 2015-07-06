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中国财经 | 2015年 7月 6日 星期一 18:19 BJT

中国大型铜冶炼商下调第三季现货进口铜精矿粗炼费

路透香港7月6日 - 据来自国有冶炼商的消息人士以及一家国际贸易公司，中国的大型铜冶炼商已将第三季进口现货铜精矿的最低粗炼费下调了10%，因全球供给下降。

加工和粗炼费(Treatment charges，TC)和精练费

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