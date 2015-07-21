中国金属中期需求可能疲弱 上半年实货金属消费出现硬着陆--高盛

路透7月20日 - 高盛周一表示，全球最大金属消费国--中国的金属需求中期内可能疲弱，因政府寻求遏制信贷增长。

高盛报告称，由于金属需求增速放缓的程度远大于整体工业生产和固定资产投资，中国上半年实货金属消费遭遇“硬着陆”。

高盛的中国金属消费指数(China Metals Consumption Index)显示，第二季金属需求创2008-09年金融危机以来最大同比降幅。

高盛表示，随着近期祭出宽松政策，未来几月的中国金属和矿业需求料将自低位回升。

“但是，在没有重大减产的情况下，需求若不是大幅升温，可能都不足以平衡铜等金属市场。”

高盛补充称，中国在中长期内可能限制信贷增长，因此基于信贷增加而出现的中国金属需求上升可能是短暂的。

“进一步去杠杆化的前景意味着，中期金属需求增长和价格预估面临下行风险。”

高盛指出，仍看空铜，而且认为当前镍价代表有买入机会。高盛仍温和看涨锌，并预计铝价在2015年下半年仍维持低位。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周一触及每吨5,429美元，创7月8日来最低，当时价格触及六年低点5,240美元。

今年迄今铜价累计下滑13%。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 张涛/张若琪)

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