中国金属中期需求可能疲弱 上半年实货金属消费出现硬着陆--高盛

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透7月20日 - 高盛周一表示，全球最大金属消费国--中国的金属需求中期内可能疲弱，因政府寻求遏制信贷增长。
高盛报告称，由于金属需求增速放缓的程度远大于整体工业生产和固定资产投资，中国上半年实货金属消费遭遇“硬着陆”。
高盛的中国金属消费指数(China Metals Consumption Index)显示，第二季金属需求创2008-09年金融危机以来最大同比降幅。
高盛表示，随着近期祭出宽松政策，未来几月的中国金属和矿业需求料将自低位回升。
“但是，在没有重大减产的情况下，需求若不是大幅升温，可能都不足以平衡铜等金属市场。”
高盛补充称，中国在中长期内可能限制信贷增长，因此基于信贷增加而出现的中国金属需求上升可能是短暂的。
“进一步去杠杆化的前景意味着，中期金属需求增长和价格预估面临下行风险。”
高盛指出，仍看空铜，而且认为当前镍价代表有买入机会。高盛仍温和看涨锌，并预计铝价在2015年下半年仍维持低位。
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周一触及每吨5,429美元，创7月8日来最低，当时价格触及六年低点5,240美元。
今年迄今铜价累计下滑13%。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 张涛/张若琪)
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