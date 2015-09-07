中色股份将承建俄罗斯和刚果两项目 合同金额约30亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月7日 - 中国有色金属建设股份有限公司(000758.SZ)周一午间刊登公告称，近日签署两份项目总承包框架协议，将承建俄罗斯和刚果金的两个有色金属资源开发和冶炼项目，合同总金额约30亿美元。
公告指出，公司已与LLP “Golevskaya GRK”公司和中国中铁(601390.SS)(0390.HK)旗下中国海外工程公司签署俄罗斯阿克苏格多金属矿项目总承包框架协议， 中色股份负责阿克苏格多金属矿的采选联合厂的建设总承包，中国海外工程负责项目相关基础设施的建设，项目总价款约为25亿美元，合同履行期限为自总承包合同签署之日起60个月。
中色股份近日还与Metalkol SA公司签署后者在刚果金的RTR尾矿湿法冶炼处理厂的建设总承包协议，合同价款不超过7.1亿美元。
上述两项协议需要相关各方签署总承包合同及融资和保险协议后方才生效。正式的总承包合同签署尚有不确定性，在合同正式签署前，对中色股份不会产生重大影响。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。