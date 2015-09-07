中色股份将承建俄罗斯和刚果两项目 合同金额约30亿美元

路透上海9月7日 - 中国有色金属建设股份有限公司(000758.SZ)周一午间刊登公告称，近日签署两份项目总承包框架协议，将承建俄罗斯和刚果金的两个有色金属资源开发和冶炼项目，合同总金额约30亿美元。

公告指出，公司已与LLP “Golevskaya GRK”公司和中国中铁(601390.SS)(0390.HK)旗下中国海外工程公司签署俄罗斯阿克苏格多金属矿项目总承包框架协议， 中色股份负责阿克苏格多金属矿的采选联合厂的建设总承包，中国海外工程负责项目相关基础设施的建设，项目总价款约为25亿美元，合同履行期限为自总承包合同签署之日起60个月。

中色股份近日还与Metalkol SA公司签署后者在刚果金的RTR尾矿湿法冶炼处理厂的建设总承包协议，合同价款不超过7.1亿美元。

上述两项协议需要相关各方签署总承包合同及融资和保险协议后方才生效。正式的总承包合同签署尚有不确定性，在合同正式签署前，对中色股份不会产生重大影响。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。