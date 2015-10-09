焦点：中国基本金属需求明年料略增 可能在下半年加速

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
撰稿 任玉兰
路透香港10月9日 - 由于经济放缓，中国2016年对于多数基本金属的需求可能萎靡不振，但有望在明年下半年增强。
路透访问的12家金属生产商、用户和分析师预测，2016年中国对多数基本金属的需求只会略有增长，但四人表示明年下半年需求可能增强，一人表示铝需求可能因中国扩大运输网而受到提振。
“国内明年不会太好，北京的推动经济措施仍未足以在短时间内吹起把火，”一家铝铜产品生产企业的高管表示，因公司政策而拒绝具名。
全球第二大经济体中国成长放缓，今年已沉重打击大宗商品市场，尽管中国政府不断推出刺激措施来提振消费。
一家铜管与铜棒大型生产商的经理表示，中国铜需求今年和明年将增长2%左右。他还表示，空调机库存高企可能意味着明年铜管订单减少。
一家大型炼铜企业的高管表示，2016年需求料增长3-4%，不过政府的旧城改造项目将带动一些需求。
政府支持的研究机构--安泰科资深分析师杨长华初步估计2016年精炼铜需求增长4-4.5%，预计2015年比2014年增长5.3%至918万吨。
**镍处境不妙**
由于不锈钢市场急坠，镍需求情况非常低迷。
“不锈钢需求太差，库存很大。这会延至明年，不锈钢不会怎样增产，对镍的需求也不会增多少，”一家中型镍生产商的经理表示。
“镍需求就是找不到一个大的增长点。车用动力电池增长最快，但其用量少，”安泰科资深分析师徐爱东表示。
徐爱东的初步估计是，明年镍需求增长1%至98万吨，2015年增长约2%。
汽车市场放缓可能继续抑制铅市。铅经常用于汽车电池之中。
“情况可能在明年下半年才开始好转(基于对经済可能改善的预期) ，”河南省安阳市豫北金铅有限责任公司的一名高管表示。
安泰科的资深分析师冯君从表示，2016年的铅消费量增幅可能持平于今年的4%。
她还称，2016年锌需求量将增加2-3%，今年为3%。
安泰科分析师杨晓菲表示，锡消费量可能实际下滑。今年的锡需求量增幅料为2%。
不过招商期货的分析师许红萍认为，明年的铝消费量可能攀升多达8%至3,240万吨，略高于今年的预计增幅7.5%。
她表示，铝消费量的增长基本上受到运输行业需求的带动，因为政府修建更多高速铁路，而行业组织鼓励在列车和汽车的生产中使用铝材。
她还指出，随着消费方转而使用更为廉价的铝基线缆，以替代铜基产品，铝需求将获得持续拉升。她认为这将令2016年的铝需求增加10万吨，同时减少20万吨的铜需求。
前述的铜铝企业高管称，若下半年经济增长加快，明年铝需求增幅可能达到10-15%，今年料为10%。(完)
(编译 张涛/徐文焰；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。