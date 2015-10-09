焦点：中国基本金属需求明年料略增 可能在下半年加速

图为上海洋山港附近一处仓库，一名工人在使用叉车搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

撰稿 任玉兰

路透香港10月9日 - 由于经济放缓，中国2016年对于多数基本金属的需求可能萎靡不振，但有望在明年下半年增强。

路透访问的12家金属生产商、用户和分析师预测，2016年中国对多数基本金属的需求只会略有增长，但四人表示明年下半年需求可能增强，一人表示铝需求可能因中国扩大运输网而受到提振。

“国内明年不会太好，北京的推动经济措施仍未足以在短时间内吹起把火，”一家铝铜产品生产企业的高管表示，因公司政策而拒绝具名。

全球第二大经济体中国成长放缓，今年已沉重打击大宗商品市场，尽管中国政府不断推出刺激措施来提振消费。

一家铜管与铜棒大型生产商的经理表示，中国铜需求今年和明年将增长2%左右。他还表示，空调机库存高企可能意味着明年铜管订单减少。

一家大型炼铜企业的高管表示，2016年需求料增长3-4%，不过政府的旧城改造项目将带动一些需求。

政府支持的研究机构--安泰科资深分析师杨长华初步估计2016年精炼铜需求增长4-4.5%，预计2015年比2014年增长5.3%至918万吨。

**镍处境不妙**

由于不锈钢市场急坠，镍需求情况非常低迷。

“不锈钢需求太差，库存很大。这会延至明年，不锈钢不会怎样增产，对镍的需求也不会增多少，”一家中型镍生产商的经理表示。

“镍需求就是找不到一个大的增长点。车用动力电池增长最快，但其用量少，”安泰科资深分析师徐爱东表示。

徐爱东的初步估计是，明年镍需求增长1%至98万吨，2015年增长约2%。

汽车市场放缓可能继续抑制铅市。铅经常用于汽车电池之中。

“情况可能在明年下半年才开始好转(基于对经済可能改善的预期) ，”河南省安阳市豫北金铅有限责任公司的一名高管表示。

安泰科的资深分析师冯君从表示，2016年的铅消费量增幅可能持平于今年的4%。

她还称，2016年锌需求量将增加2-3%，今年为3%。

安泰科分析师杨晓菲表示，锡消费量可能实际下滑。今年的锡需求量增幅料为2%。

不过招商期货的分析师许红萍认为，明年的铝消费量可能攀升多达8%至3,240万吨，略高于今年的预计增幅7.5%。

她表示，铝消费量的增长基本上受到运输行业需求的带动，因为政府修建更多高速铁路，而行业组织鼓励在列车和汽车的生产中使用铝材。

她还指出，随着消费方转而使用更为廉价的铝基线缆，以替代铜基产品，铝需求将获得持续拉升。她认为这将令2016年的铝需求增加10万吨，同时减少20万吨的铜需求。

前述的铜铝企业高管称，若下半年经济增长加快，明年铝需求增幅可能达到10-15%，今年料为10%。(完)