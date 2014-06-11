Red Kite称青岛金属融资调查未发现其他问题

路透伦敦6月10日 - 金属贸易商和对冲基金Red Kite Group的创始合伙人David Lilley周二表示，中国对金属融资问题的调查未发现其他问题，这是一个好的迹象。

目前中国相关机构正在青岛调查金属仓单重复用作融资抵押的问题。

“过去一周，自这个事件成为各方关注中心以来，每一家贸易公司、每一家银行都在进行大量排查工作，以确保其他方面没有问题，”Lilley在伦敦国际衍生品博览会(International Derivatives Expo)上表示。

市场担心调查可能扩展至其他港口，并引发对利用铜和铝等大宗商品的融资活动的打击。这种担忧使金属价格遭受重创。

“(青岛)的问题并不是特别严重，但暴露出其他方面的很多问题，”Lilley说。

“让我有些宽慰的是，在此期间没有发现其他问题，也不涉及其他地区。从这点来说，我猜测事态将会平息，一切正常...但也难以预料。”

Lilley拒绝说明Red Kite是否在青岛港口存有金属。Red Kite在中国有大量业务。

Red Kite Group管理资产规模超过23亿美元，在金属行业活动广泛，其中包括实货贸易、矿产融资和套利策略等。

Lilley批评监管机构寻求对金属市场实行仓位限制。他说这样的举措可能会造成提高波动性的意外结果，而非降低波动。

Lilley表示，金属市场必然包括大型实体企业参与者，比如矿企和工业用户，但对大型投机仓位实施限制，可能在市场亟需流动性的时候消除流动性。

“市场单向走势可能非常突出。市场上多数实体参与者没有发挥自身判断力的自由。他们将只是被告知这是我们的对冲政策，”他说，并补充称投机客给市场带来了必要的润滑作用。

“市场的自然倾向就是波动，因为我们要在供应过剩和供应不足之间周旋。如果监管机构试图压抑波动性，只是暂时压制而已，最终波动势必加剧。”(完)

(编译 李春喜/李爽 审校 张涛)

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