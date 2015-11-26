独家：中国铝和镍生产商提议国家收购富余供应 以支撑价格--消息

路透香港11月25日 - 消息人士称，中国的铝和镍生产商已经要求政府收购富余的供应，这是自2009年以来业内首次协同努力提振价格。当前金属价格出现自全球金融危机以来最严重的下跌。

中国有色金属工业协会的一名官员、以及两位直接了解情况的行业消息人士称，该协会周一提议政府收购铝、镍、以及钴和铟等稀有金属。

这个提议提交给了国家发改委(NDRC)。

发改委和中国有色金属工业协会未对置评请求做出回复。

虽然暂时还不清楚发改委是否同意这个提议，但这个做法本身突显出，金属价格徘徊在或接近多年低点对中国亏损的金属生产商的影响有多严重。中国是全球最大的金属生产国和消费国。

中国主要的锌生产商已经提议明年行业减产50万吨，这约为一个月的产量，希望藉此提振价格。

国内主要镍生产商周五将碰面以讨论各自可能的减产。

一名知悉生产商要求的消息人士称，中国有色金属工业协会已建议国家购买900,000吨铝，30,000吨精镍，40吨铟和400,000吨锌。

其他消息人士并未指明锌也在计划之内。

由于事件敏感性，这些消息人士均不愿具名。

虽收购提议中没有包括铜，但2009年的情境记忆犹新，当时国储局大举买进，在国内和国际市场狂扫逾700,000吨铜。

那时铜价一直徘徊在每吨约3,000美元，大举采购后铜逆转跌势，最终于2011年2月创下每吨逾10,000美元的纪录高点。

推动政府施以援手，可能会让人质疑中国生产商是否采取了足够的限产措施，以纠正过剩供应远远超过全球需求的问题。(完)