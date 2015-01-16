去年青岛港事件引发金属行业整顿 近日铜价暴挫冲击料有限

2014年9月24日在上海自贸区拍到的现货铜。 REUTERS/Carlos Barria

1月16日 - 路透墨尔本/上海1月15日（记者 黄炜文/Melanie Burton） - 银行业者和交易商表示，在铜价跌至五年低位后，银行收紧了对于中国金属贸易商的贷款发放，但预计不会出现强制售出金属的情况，因为去年爆发了青岛港金属融资丑闻后，较小的市场参与方已经被淘汰出局。

伦敦金属交易所(LME)的期铜价格周四小幅反弹，之前一天曾重挫8%。但铜价本月跌幅仍高达近11%，部分是因为投资者担忧主要铜消费国--中国的需求下降。

“我们正要求客户追加现金保证，他们也正在这样做。那些不能满足保证金要求的客户将导致持有的铜被扣押，我们将对那些铜进行强制出售。”一家西方银行的高级主管表示。

“但我们不认为这次会出现任何强制出售的事情，因为在青岛港丑闻后，我们就只与大型贸易公司进行业务往来...行业整顿已经把那些小型参与者淘汰出市场，因此整个行业目前处于较好的状态，可以承受此类价格波动带来的冲击。”

去年6月爆出的青岛港金属融资丑闻，给包括花旗(C.N)和渣打(STAN.L)在内的西方银行、摩科瑞(Mercuria)等贸易商、以及中国本土银行带来巨大损失，估计整体亏损额超过30亿美元。

银行业者大幅收紧放贷，降低了有抵押品的贷款金额，并限制了信用额度。这些举措令不少中国规模较小的金属业者现金短绌。

“在青岛港事件后，银行业进行了大规模的信用状况检视...那些原本应该会贱价抛售的人早已被清出市场，”一家中国贸易公司的交易员表示。

烟台鹏晖同业有限公司是中国一家规模中等的铜冶炼企业。消息人士上周表示，该公司在12月因为现金告罄而暂时停产。

**卖空和期权相关抛售造成冲击**

行业消息人士认为，中国基金公司卖空和伦敦受期权驱动的抛盘，是本周铜价大跌的罪魁祸首。而油价自去年6月以来已大跌超过50%，本就令大宗商品市场变得风声鹤唳。

因为中国房地产市场持续低迷，而且今年经济增长料将放缓，中国基金公司并不看好铜市的需求状况。

交易商和分析师表示，今年农历新年假期较往常晚，意味着今年初实货买盘低迷的时间可能较以往更长，因此卖空人士也会从中受益。

咨询公司CRU的Li Chunlan称，现货市场需求将无法支撑价格，因为需求低迷的情况还将持续两个月，直到春节过后才会出现季节性回升，这主要是时机问题。

CRU预计，今年中国铜进口将下降多达20%。此外，交易商表示，尽管已接受过青岛港事件的磨链，中型贸易商将会感受到价格下跌的冲击。

“就连像我们这样履行合约的中型业者也过得很辛苦，”一家中资贸易商的交易员称。

“你的信用很好，你履行了所有合约。但与此同时，所有人都在注意你，以防你成为下一个倒下的人。”(完)

(编译 高琦/徐文焰/许娜；审校 蔡美珍) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。