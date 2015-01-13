产能过剩拖累铝价下跌 铝制品出口大跃进

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透墨尔本1月13日 - 多位交易商及分析师表示，中国铝产能过剩的情形将延续数月，打压本地铝价，并提升将铝制品运往海外的吸引力。
铝制品出口增加，将有助于纾缓西方供应短缺，但同时也会加剧与西方生产商的竞争。全球最大铝产地的出口已经拖累原铝的升水，即在亚洲取得实货金属的成本有所缩减。
“我们的确预期中国价格偏低的情形将持续，”北京顾问机构AZ-China董事总经理Paul Adkins表示。
“驱动中国铝产业的力量并非市场经济，而是举债。由于需要偿付债务，工厂就得持续运转。”
供给过剩的情形越发严重，因铝业对于本地经济成长有很大贡献，地方政府因而补贴铝生产商的能源成本。
据AZ China估计，中国目前有超过半数产能亏损经营，就连接受补贴后还是亏钱。AZ China预估今年中国国内约有100-130万吨的供给过剩。
上海期交所期铝价格SAFcv11月屡创新低，周二跌至每吨12,685元人民币(2,045美元)，为2005年以来最低，从9月中旬以来已经下跌超过16%。
在此同时，中国铝制品出口去年成长约19%，分析师预期这样的趋势将延续至2015年，因本地市场价格低于国际市场。
中国12月未锻造铝及铝制品出口从11月的39万吨跳增至54万吨，增幅达38%。
不过偏低的价格可能导致中国关闭部分产能。中国研究机构安泰科(Antaike)估计，自去年底以来已有约40万吨的铝产能退场。(完)
(编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
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