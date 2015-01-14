铝价重挫 炼铝行业年中前恐关闭逾50万吨产能--消息

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透香港1月14日 - 产业消息人士指出，由于需求走软且供应充沛，国内价格跌破生产成本，中国炼铝业者未来几个月关停的产能可能超过50万吨。
但他们表示，中国今年将需要进一步关停150-200万吨产能，才能抵销已规划的新增产能，提振铝价。沪铝周三触及纪录低位。
中国炼铝业者在2014年上半年关停约200万吨产能，带动铝价在9月升至年内高点，但在地方政府补贴及原料价格下跌的支持下，这些关停产能有将近半数又被重启。
招商期货分析师Xu Hongping指出，11月时展开另一轮产能关闭，之后一直到上周又关掉约58万吨产能，到今年年中时，应该会再关掉50万吨。
上海期铝周三跌至纪录低位12,445元人民币，一名炼厂高层表示，对于中国多数运行中的产能而言，这个价格已经低于生产及物流成本。
“这次关停产能规模应该扩大到200-250万吨，”这位不愿具名的中型炼厂主管称。
他预计炼铝业者第二季将开始关闭更多产能，因为一些地方政府不希望炼厂在农历春节之前关厂。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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