铝价重挫 炼铝行业年中前恐关闭逾50万吨产能--消息

路透香港1月14日 - 产业消息人士指出，由于需求走软且供应充沛，国内价格跌破生产成本，中国炼铝业者未来几个月关停的产能可能超过50万吨。

但他们表示，中国今年将需要进一步关停150-200万吨产能，才能抵销已规划的新增产能，提振铝价。沪铝周三触及纪录低位。

中国炼铝业者在2014年上半年关停约200万吨产能，带动铝价在9月升至年内高点，但在地方政府补贴及原料价格下跌的支持下，这些关停产能有将近半数又被重启。

招商期货分析师Xu Hongping指出，11月时展开另一轮产能关闭，之后一直到上周又关掉约58万吨产能，到今年年中时，应该会再关掉50万吨。

上海期铝周三跌至纪录低位12,445元人民币，一名炼厂高层表示，对于中国多数运行中的产能而言，这个价格已经低于生产及物流成本。

“这次关停产能规模应该扩大到200-250万吨，”这位不愿具名的中型炼厂主管称。

他预计炼铝业者第二季将开始关闭更多产能，因为一些地方政府不希望炼厂在农历春节之前关厂。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。