中国保税镍升水骤升 可能警示供应短缺

路透墨尔本1月23日 - 中国保税镍升水在1月份骤升，这是中国不锈钢业镍原料出现短缺的一个早期警示信号。

保税镍升水NI-BMPBW-SHMET1月7日时还在25美元，到现在已经升至105美元，涨了三倍还多，仅本周涨幅就达到40美元。有些投资者认为镍最有可能成为今年表现突出的金属，而这波升水涨势便是强烈讯号。

印尼去年1月禁止未加工矿石出口，迫使中国扩大由菲律宾进口镍矿石，不过菲国自11月起的雨季，影响镍矿石出货。

在不锈钢生产中，含镍生铁可用于替代较高品位的精炼镍。不过鉴于未加工矿石的短缺，预期钢厂会再转向精炼镍。

“可以说是市场正在趋紧，可以看到库存也在减少。很大的原因是因为菲律宾镍矿石出口出现季节性减少，从而导致中国港口镍矿库存消耗下滑，”花旗驻上海的分析师Ivan Szpakowski说。

这更加剧了全球和中国国内价格的不对等。交易商称，伦敦金属交易所(LME)镍价尾随铜价一道下滑，目前LME镍价比中国国内价格便宜，由此也助燃1月的进口量，预期可在2月和3月抵港。

然而据一位实货镍交易商称，整个亚洲的需求依然迟滞，镍库存十分充裕。LME镍库存位于42万吨上方的纪录高位。MNISTX-TOTAL

LME期镍CMNI3报每吨14,735美元，今年已下跌2.7%。据对分析师的调查预估中值显示，今年镍价平均料为每吨20,177美元。

但投资者有可能迎来又一波疯狂走势。有消息人士称，本月打压铜价急跌的中国投资基金下一步有可能瞄准镍，尤其在印尼镍厂商快速增产，以免出现原材料短缺的情况下。

“到2016年底，镍价将会达到每吨10,000美元，”亚洲一家基金公司的交易员说。(完)

(编译 王兴亚/孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/徐文焰)

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