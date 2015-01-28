中国五矿等六大稀土集团将在年底前整合所有矿山和冶炼分离企业

路透北京1月28日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周三表示，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。

新华社援引他在工作信部召开的重点稀土省（区、市）和企业工作会议上的讲话称，工信部将与有关地方按季度进行检查。在采矿权、生产计划等方面对按时完成整合任务的集团给予重点支持。

此外，工信部将深入打击稀土违法违规行为，通过稀土专用发票、举报线索等及时查处稀土非法开采生产、买卖非法产品、偷逃税费等违法违规案件；加大打击稀土出口走私的力度，严格控制伪报、瞒报品名等行为；建立出口企业黑名单，杜绝违法生产、环保不达标以及质量不合格产品的流通和出口。

“中国取消稀土出口配额等措施后，出口企业数量可能会增加，企业间为争夺市场份额，相互压价、恶意竞争有所抬头，规范市场秩序任重道远。”苏波称。

目前，稀土违法违规行为屡禁不止，非法开采、违规生产、买卖非法矿产品等大量存在。行业结构调整仍没到位。六家大型稀土集团虽已完成备案，但对个别企业只是签订了整合意向书，没有形成以资产为纽带的实质合作关系。

工信部数据显示，2011至2014年稀土行业累计实现利润440多亿元人民币，同比增长三倍以上，稀土产业正在向规范化、集约化、高质化的方向迈进。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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