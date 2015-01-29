中国国储局2015年计划至少买进20万吨铜--消息人士

路透1月29日（记者 任玉兰） - 三名业内消息人士表示，中国国家物资储备局(简称:国储局)计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能是该数字的两倍以上。

消息人士表示，国储局为2015年购铜罕见地定下了“弹性”计划。因为铜价下跌，2014年购买量超过了当初的计划。由于问题敏感，消息人士拒绝具名。

“国储局已确定2015年购铜计划。第一批是20万吨，”一名消息人士表示。

“2015年国储局购铜方式应该与去年相似。”

估计国储局2014年至少发出了两批订单，进口了40-70万吨精炼阴极铜，而最初的计划是30万吨左右。交货将持续到2015年第一季。

据一名仓储消息人士称，1月估计约有5万吨铜进入国储局仓库。

国储局的主管部门国家发改委没有回应评论请求。

**价格诱人**

伦敦期铜CMCU3本周触及五年半低点，周四交投于每吨5,408.5美元。铜价去年累计下跌了14%左右。

两名消息人士表示，2015年初步计划是购买大约20-25万吨，多数在上半年交货。

一名消息人士说，这些铜将用于完成在2015年底前建成200万吨铜库存的计划。

该消息人士表示，但国储局想趁铜价便宜之际买入更多的铜，超出计划的部分可能达30-50万吨，计划价格在每吨5,000美元以下。

“我们确定的一件事是，国储局已搞到用于购买额外数量的铜的钱，”该消息人士表示。

加上额外的30-50万吨，今年国储局的购铜量将达到50-70万吨。

另一名消息人士表示，由于价格较低，国储局2015年全年购买量不会低于50万吨。

消息人士说，继2014年计划向国内企业出售大约20万吨旧库存之后，国储局2015年也可能继续进行库存轮换。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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