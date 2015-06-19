江苏天地龙面临破产重组风险 连云港铜冶炼项目再添变数

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月19日 - 中国江苏省连云港市一处19亿美元在建铜冶炼厂尚在等待环保审批，如今又面临新的威胁，该冶炼厂的多数股权股东有可能遭法院勒令进行重组或破产。
这家由江苏环球铜业有限公司负责建设的冶炼厂，预定年产能80万吨，相当于中国2015年铜冶炼产能的10%以上。
江苏环球铜业多数股权归属于江苏天地龙集团有限公司，其余股权由香港和马来西亚的数家公司持有。
根据江苏天地龙集团网站的信息，该公司为江苏宜兴市一家铜线材和高压电缆生产商，另外还投资于房地产和太阳能领域。
宜兴市一家法院的法官通过电话证实，该法院已收到中国银行宜兴支行的诉讼请求，寻求对江苏天地龙集团进行破产重组。
中国银行宜兴支行拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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