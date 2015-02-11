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时事要闻 | 2015年 2月 11日 星期三 11:10 BJT

中国铁建牵头的财团就墨西哥取消高铁项目提出索赔

路透墨西哥城2月10日 - 中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)牵头的财团对墨西哥提出索赔，要求赔偿竞标墨西哥高铁项目期间产生的成本。

墨西哥此前宣布取消价值37.5亿美元的高铁项目。中国铁建牵头的财团曾是该项目的唯一竞标者。

墨西哥政府周一表示，中国铁建牵头的财团已经提交了成本清单。

中国铁建上周表示，计划向墨西哥政府索赔。中国国家发展和改革委员会表示，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力，希望墨西哥政府“妥善处理项目搁置引起的后续问题”，切实保障中国企业的合法权益。

墨西哥交通部周一发布声明称，已经接到中国铁建牵头财团提供的竞标过程中产生的成本清单，正在等待对方提供收据作为证明。

这些成本包括中国铁建方面参与准备竞标的员工的住宿费用、薪资和为该竞标进行的融资成本。

墨西哥交通部并未提供此次索赔的财务细节，称未来几天将对索赔请求作出回应。(完)

(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)

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