焦点：墨西哥渴望中国企业投资 但两件事让中企心凉

路透墨西哥城4月20日 - 墨西哥取消两个中资参与的大型项目，让中国企业对该国兴趣顿减，这种状况可能持续数年。这两个项目原本会把中墨两国的商业关系带入新时代。

墨西哥今年稍早突然取决给予中资企业主导的一个财团的高铁投标，让中国感到不满，现在墨西哥急于修复两国关系。这个高铁项目规模达数十亿美元。

为了摆脱对美国的依赖和应对油价下跌给公共财政造成的冲击，墨西哥正试图让中国参与建设墨西哥城新机场、移动无线网络和最近对外开放的能源产业。

但在取消中国高铁中标和突然叫停坎昆龙城中国商品集散中心项目之后，中国一些企业对墨西哥深怀戒心，近期不太可能积极与这个拉美第二大经济体做生意。

“目前，中国企业不想在这里投资，危险，确实很危险，”国有企业中国第一汽车集团公司的墨西哥首席代表Zhang Nan表示。他说，中国一汽没有计划在墨西哥投资。

“如果我们想在这里做新项目，我们就应当很认真地去做，”他说这是他的老板在高铁计划泡汤后对他说的话，并敦促他将该项目的失败当成一个“教训”。

中国商务部表示，对在墨西哥和拉丁美洲展开业务的中资企业持“开放和积极的态度”。墨西哥交通运输部未予置评。

**魅力中国**

自2012年12月就任以来，墨西哥总统培尼亚一直在寻求加深与中国的关系。规模37.5亿美元的高铁项目是吸引中国兴趣的理想途径；而中国则很想在高铁项目上一展身手。

由中国铁建股份有限公司(601186.SS)率领的一个集团是项目的唯一竞标者并最终中标。但就在墨西哥总统培尼亚豪宅丑闻曝光之前，项目合同被取消。培尼亚被曝与妻子居住在中标集团中一家墨西哥公司的豪宅里。

墨西哥于今年1月再次为高铁项目招标，外界预期中国铁建将中标。但之后该国政府又以油价挫跌打乱支出计划为由将项目无限期搁置起来。

中国港湾工程有限责任公司的一名高管表示，北京权衡高铁项目失败的影响，已冻结所有墨西哥项目。该公司是国有企业中国交通建设集团有限公司(601800.SS)的子公司，后者参加了最初的墨西哥高铁项目招标。

这位匿名人士表示，中国港湾工程有限公司接到各种项目招标，包括扩建瓜伊马斯(Guaymas)西北部港口、Tuxpan东部港口干船坞建设、下加州半岛燃气管道建设等，但中国港湾工程不太可能参与其中任何一个。

“他们没有兴趣。我认为到这届政府(到2018年到期)的剩余时间内，中国港湾工程不会在墨西哥进行广泛投资，”他说。“除非这个国家确定性提升，否则不会在那里投资。”

相比之下，巴拿马运河管理者透露，中国港湾工程有意参与巴拿马运河进一步扩建及融资项目。该项目规模高达170亿美元。

中国建筑(601668.SS)一位高管表示，墨西哥不在其拉美投资目标之列，而是倾向于在阿根廷或加勒比海沿岸其他国家投资。他对此没有具体阐述。

官方数据显示，2000至2013年间，中国在墨西哥的投资只有2.81亿美元，是中国仅2013年一年在拉美和加勒比海沿岸地区投资规模144亿美元的一小部分。

**中国的苦恼**

墨西哥在中国出口机构的前会员、如今是负责香港交易的经纪商Carlos Lome表示，一位中国合作伙伴暂停了每月进口五个集装箱货柜牛肉的协议。

“当(高铁)项目暂停时，许多中国企业在中国电视上看到这些消息，他们对我说，‘如果政府的话都无法信任...那么还有什么能保证不会无故遭到取消？’”Lome表示。

在遭当地激烈反对后，墨西哥于1月叫停了中墨合资的龙城项目。

而对墨西哥来说，未来前景不全然黯淡。

中国电信集团表示，其母公司正在研究墨西哥投资机会。

在原本的高铁合同遭到撤销后数日，墨西哥总统培尼亚按此前安排的日程进行访华。在这次变得有些尴尬的访华活动期间，他宣布两国将设立24亿美元的基础建设投资基金，最终规模可增至90亿美元。

然迄今，获得承诺的资金只有12亿美元。(完)

(编译 张涛/王颖/李爽/戴素萍 审校 郑茵/王丽鑫/于春红/艾茂林)

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