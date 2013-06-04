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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:53 BJT

习近平将访问墨西哥 贸易失衡为重要议题

中国国家主席习近平将于周二抵达墨西哥访问。习近平在接受墨西哥报纸Excelsior采访时表示，如果墨西哥希望加深两国贸易关系，中国愿意聆听。墨西哥副外长伊卡扎(Carlos de Icaza)周五表示，墨西哥对中国的巨大贸易逆差令人担忧，两国领导人会晤时将寻求解决办法。图为伊卡扎。路透
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