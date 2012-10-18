美高梅中国拟在澳门新建赌场酒店

中国商务部长称今年外贸形势依然严峻复杂 外资撤离中国潮说法有失偏颇（更新版）
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透香港10月18日电---美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)在澳门的分支--美高梅中国(2282.HK)周四称,该公司正式接受澳门政府批出位於路(乙+水)(COTAI)土地,应付合同溢价金额为12.9亿澳门元(约12.5亿港元),拟用作兴建新的赌场酒店项目.
美高梅中国在联交所一份声明中称,获批出的土地面积为71,833平方米,计划建设由一间五星级酒店(包括博彩区)、停车场及露天场地组成的综合性建筑物,预计于60个月内完成.
"我们拟在此发展约500张赌台及2,500部角子机,以及1,600间客房."公告称,拟以内部产生资金及信贷融资借款为土地溢价金及年租金以及博彩渡假村的发展提供资金.
美高梅中国透过其全资附属公司美高梅金殿发展该项目,并将向澳门政府缴付4.5亿澳门元作为首付,余下合同溢价将分八期缴付,以半年为一期,每期金额1.17亿澳门元.
该股周四收涨0.89%,报13.66港元;过去一个月累计涨逾2%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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