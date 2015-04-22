中国财政部副部长王保安将接任国家统计局长一职--消息

路透北京4月22日 - 两位来自官方的消息人士周三透露，现年52岁的中国财政部副部长王保安将接任国家统计局局长一职。稍早中国国家行政学院官方网站显示，国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。

路透尚未获得国家统计局的评论。

截至目前，国家统计局网站局领导一栏仍显示马建堂为党委书记、局长。统计局网站资料显示，马建堂于2008年9月起担任统计局局长至今。

而在财政部的官网上，依然显示王保安为副部长。其简历显示，王保安中南财经大学研究生毕业，经济学博士，2012年2月起任财政部副部长、党组成员。工作履历上显示其一直在财税部门就职。（完）

(发稿 沈燕/王蕾；审校 张喜良)

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