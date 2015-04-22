中国财政部副部长王保安将接任国家统计局长一职--消息

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月22日 - 两位来自官方的消息人士周三透露，现年52岁的中国财政部副部长王保安将接任国家统计局局长一职。稍早中国国家行政学院官方网站显示，国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。
路透尚未获得国家统计局的评论。
截至目前，国家统计局网站局领导一栏仍显示马建堂为党委书记、局长。统计局网站资料显示，马建堂于2008年9月起担任统计局局长至今。
而在财政部的官网上，依然显示王保安为副部长。其简历显示，王保安中南财经大学研究生毕业，经济学博士，2012年2月起任财政部副部长、党组成员。工作履历上显示其一直在财税部门就职。（完）
(发稿 沈燕/王蕾；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。