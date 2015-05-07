王保安任中国国家统计局局长 马建堂卸任

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京5月7日 - 中国政府网周四发布的新任免国家工作人员的人事信息，确认了现年52岁的原财政部副部长王保安接任国家统计局局长一职。
原国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。
根据统计局官网简历。王保安1991年开始便在财政部工作，在财政部的工作经历逾20年。期间曾于1994年到国家税务总局任处长秘书，2001年挂职黑龙江省政府省长助理各两年。之后重回财政部工作至今年4月份。（完）
(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。