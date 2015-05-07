王保安任中国国家统计局局长 马建堂卸任

路透北京5月7日 - 中国政府网周四发布的新任免国家工作人员的人事信息，确认了现年52岁的原财政部副部长王保安接任国家统计局局长一职。

根据统计局官网简历。王保安1991年开始便在财政部工作，在财政部的工作经历逾20年。期间曾于1994年到国家税务总局任处长秘书，2001年挂职黑龙江省政府省长助理各两年。之后重回财政部工作至今年4月份。（完）