中投公司公告解植春不再担任副总经理 聘任郭向军为副总

路透北京5月31日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司网站周五发布公告称，经中投公司董事会审议通过，解植春不再担任中投公司副总经理职务，聘任郭向军为中投公司副总经理。

同日刊登在中央汇金投资有限责任公司网站的公告亦称，解植春不再担任汇金公司执行董事与汇金公司总经理职务。

汇金公司人事任免公告称，中投公司董事长兼首席执行官、汇金公司董事长丁学东对解植春同志任职期间的重要工作和积极贡献，给予高度评价并表示衷心感谢。

解植春从业经历覆盖证券、银行、保险等不同金融领域，是具有全面跨业经验的专业人士。其去年正式由中国光大（集团）总公司副总经理调任中投公司副总经理一职。

受中央汇金减持银行股、央行进行定向正回购及新股扩容在限等利淡因素驱动，中国股市沪综指.SSEC周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。