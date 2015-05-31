中投公司公告解植春不再担任副总经理 聘任郭向军为副总

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透北京5月31日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司网站周五发布公告称，经中投公司董事会审议通过，解植春不再担任中投公司副总经理职务，聘任郭向军为中投公司副总经理。
同日刊登在中央汇金投资有限责任公司网站的公告亦称，解植春不再担任汇金公司执行董事与汇金公司总经理职务。
汇金公司人事任免公告称，中投公司董事长兼首席执行官、汇金公司董事长丁学东对解植春同志任职期间的重要工作和积极贡献，给予高度评价并表示衷心感谢。
解植春从业经历覆盖证券、银行、保险等不同金融领域，是具有全面跨业经验的专业人士。其去年正式由中国光大（集团）总公司副总经理调任中投公司副总经理一职。
受中央汇金减持银行股、央行进行定向正回购及新股扩容在限等利淡因素驱动，中国股市沪综指.SSEC周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。
中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。