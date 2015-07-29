中国发布推进领导干部能上能下规定 六类干部必须下课

路透北京7月29日 - 中国发布推进领导干部能上能下若干规定（试行），打破了干部能上不能下的法规制度短板，明确干部下的六种渠道，分别是到龄免职（退休）、任期届满离任、问责处理、调整不适宜担任现职干部、健康原因调整和违纪违法免职。

新华社报导，规定明确领导干部职务任期制度对任期年限、届数、最高任职年限等作出规定，还明确了不适宜担任现职的具体情形。

概括起来主要包括政治上不守规矩、廉洁上不干净、工作上不作为不担当或能力不够、作风上不实在等。明确应当调整的情形，有利于实际工作中加强对干部的考核、监督，使推进领导干部能上能下更具针对性、可操作性。

规定还明确了调整程序，主要包括考察核实、提出调整建议、组织决定、谈话、履行任免程序等五个步骤。以及调整方式，调整不适宜担任现职干部，要根据干部一贯表现和工作需要，区分不同情形，分别采取调离岗位、改任非领导职务、免职、降职等方式。

十八大以来，中国高压反腐，明确提出从严治党和从严治吏。先后制定和完善了干部选拔任用、干部教育培训、干部个人有关事项报告、干部问责、干部兼职、干部档案管理、“裸官”治理等方面制度。而能上不能下，却是长期制约干部工作的难点问题。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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