方星海将接任中国证监会副主席 分管国际业务--财新

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国财新网周三报导称，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方星海将任证监会副主席，接棒已满退休年龄的现任证监会副主席刘新华，分管国际业务。
财新网站信息称，中央财经领导小组办公室此前已于内部宣布了相关人事任免。证监会的正式任命预计将于近日宣布。目前中国证监会副主席刘新华年龄在今年9月已满60岁，即将退休。
信息显示，方星海拥有博士学位，曾先后任职于中国建设银行(601939.SS)、银河证券、上海证券交易所和上海市金融服务办公室。现任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。
路透已就上述消息向中国证监会查询，但暂未获其置评。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。