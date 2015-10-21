方星海将接任中国证监会副主席 分管国际业务--财新

路透北京10月21日 - 中国财新网周三报导称，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方星海将任证监会副主席，接棒已满退休年龄的现任证监会副主席刘新华，分管国际业务。

财新网站信息称，中央财经领导小组办公室此前已于内部宣布了相关人事任免。证监会的正式任命预计将于近日宣布。目前中国证监会副主席刘新华年龄在今年9月已满60岁，即将退休。

信息显示，方星海拥有博士学位，曾先后任职于中国建设银行(601939.SS)、银河证券、上海证券交易所和上海市金融服务办公室。现任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。

路透已就上述消息向中国证监会查询，但暂未获其置评。(完)