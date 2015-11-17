独家：中国考虑将银行、保险和证券业三家监管机构合而为一--消息（更新版）

路透上海/北京11月17日 - 消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。

中国股市.CSI300在6月中旬至8月期间挫跌了超过40%，迫使中国当局采取前所未有的救市举措，防止市场恐慌蔓延，也令中国政府感到尴尬，还推迟了计划好的衍生品和期货市场改善举措。

其中一家监管机构的一名高级官员对路透表示，正是因为各机构在政策回应方面缺乏协调，促使高层领导就合并三家主要金融监管机构一事展开内部讨论，这也是改革中国市场的大目标中的一部分。

一名与这些监管机构有频繁接触的金融服务业高管、以及一位接近高层领导的消息人士，均证实存在上述讨论。

行业内部人士已经预期到，股灾爆发后监管层面可能发生一场重大变革。消息人士对路透称，北京方面已经开始考虑撤换证监会主席肖钢。

中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会及中国保险监督管理委员会三家机构可能合并。

这三家机构未立即回应置评请求。

**权力转移**

据监管机构高层消息人士称，在众多选择方案中，中国政府目前正在考虑以英国的监管架构为模板。英国在全球金融危机后对其监管体系进行了改革，赋予英国央行对金融体系更大的监管权力，期望能防止银行业今后出现崩盘。

上述消息人士称，中国央行是否会成为新的超级监管机构的一部分还不得而知。

目前银监会、保监会和证监会均独立运作，各自向国务院汇报工作。

“证券公司、保险公司和资产管理公司很难区分，但却要归属不同的监管机构管辖，导致监管重叠严重，”德国商业银行驻新加坡的经济学家周浩称。

“这需要一个更成熟、更直接的监管框架，我认为英国的监管体系就做得很不错，”周浩表示。

有关合并金融监管机构的讨论已经进行了十多年。

这些方案一直没有推进，但2013年8月，国务院成立了一个协调货币和金融监管会议的机制，由央行牵头，包括这几家监管机构。

最近，权威人士公开讨论需要对中国的金融和市场监管机构进行大改革。

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民上周在国务院的一次新闻发布会上表示，根据前一个阶段资本市场的波动，适应我们国家金融混业发展的趋势，这次十三五规划建议中提出要对现行金融监管体制进行改革。

据中国国内媒体上周稍晚报导， 全国人大财经委员会副主任尹中卿公开建议改革金融监管体制，待条件成熟可把“人民银行、银监会、证监会、保监会”合并为统一的综合监管机构。

如果成了一个统一的监管机构，职权将从当前的三家监管机构转移，并与中国领导层之间产生更直接的联系。资深监管消息人士称，新机构将由国务院管理。

目前还没有做出决定，融合的过程也可能需要一些时间。(完)