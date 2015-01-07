三成小微企业陷“亚健康状态” 亟需金融服务支持--报告

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京1月7日 - 中国首个“小微企业健康指数”显示，三分之一国内小微企业“综合健康指数”低于基准值，处于“亚健康状态”，经营发展较为困难，在发展中亟需金融服务支持。其中，医药、文体用品及器材、鞋包行业经营压力较重。
据中国金融时报周三报导，广发银行日前携手国际知名调研机构发布《中国小微企业白皮书》指出，“行业竞争激烈”、“成本压力大，利润低”、“整体经济环境不好”、“税负过重”以及“融资难”是目前中国小微企业经营发展面临的五大共性问题。
“小微企业数量庞大，在国民经济中占据重要地位，是一国经济健康程度的晴雨表。但是由于规模小，小微企业抵御宏观经济波动和行业竞争冲击的能力较弱，在发展过程中亟需多方面资源支持。”广发银行行长利明献称。
据介绍，该白皮书调研工作历时近一年，覆盖环渤海、长三角以及珠三角三大经济圈，重点选取小微企业数量最集中的12个城市、中小微企业占比最高的15个行业进行调研，以最大限度反映中国小微企业真实生存状态和金融需求。
为进一步减轻小微企业负担，中国自2015年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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