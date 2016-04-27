加快中西部教育发展补“短板” 推动文化创意产品开发--中国国务院

路透北京4月27日 - 中国国务院周三召开常务会议，部署加快中西部教育发展补“短板”，并确定推动文化文物单位文化创意产品开发的措施，提升国家软实力。

中国政府网刊登新闻稿称，要加快中西部教育发展，把提升最贫困地区教育供给能力和最困难人群受教育水平作为重点任务，提高教育质量。

常务会议称，将合理布局教学点，按标准配置教学设施和教师，改善寄宿制学校教学、图书、就餐、取暖等条件，加快消除“大通铺”现象；到2018年基本解决县城和乡镇学校超大班额问题。

与此同时，要大力发展职业教育，逐步分类推进中职教育免除学杂费；并加快普及高中阶段教育，到2020年使中西部地区高中阶段教育毛入学率达到90%。

而为了扩大中西部学生接受优质高等教育的机会，将在没有教育部直属高校的14个省份各重点支持建设一所高校。

常务会议还提出，要深度发掘文化文物单位馆藏资源，推动文化创意产品开发；选择一批不同类型的国有博物馆、美术馆、图书馆开展试点示范，依托馆藏资源，采取合作、授权、独立开发等方式开发文化创意产品。

会议表示将强化政策支持，把文化创意产品开发纳入文化产业投融资服务体系支持范围。（完）

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