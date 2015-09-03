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时事要闻 | 2015年 9月 3日 星期四 10:52 BJT

中国国家主席习近平宣布将裁军30万

路透北京9月3日 - 中国国家主席习近平周四表示，中国将裁减军队员额30万。习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话中宣布该决定。

习近平并称，中国将坚持走和平发展的道路。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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