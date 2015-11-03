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时事要闻 | 2015年 11月 3日 星期二 17:24 BJT

中共中央提出加快推进国防和军队改革

路透北京11月3日 - 新华社周二报导称，中共中央寻求加快推进国防和军队改革，到2020年构建能够打赢信息化战争的军事力量体系。

报导指出，到2020年，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

报导还提到加强军队党的建设和思想政治建设，深入推进依法治军、从严治军。（完）

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