版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 4日 星期三 12:19 BJT

今年中国国防预算支出增长在10%左右--人大会议发言人

路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大三次会议发言人傅莹称，今年中国国防预算支出增长在10%左右。这一增幅略低于去年的国防预算增幅。

她在全国人大三次会议周三在人民大会堂新闻发布厅举行的新闻发布会上作出上述表示。

2014年中国国防预算提高12%，达到约8,082亿元人民币。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐