中国军方批准组建海南省三沙警备区

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京7月22日电---新华社周日报导，中国中央军委批准组建“中国人民解放军海南省三沙警备区”。此举可能进一步加剧该地区的紧张局势。
上个月中国设立三沙市，下辖南中国海诸群岛及海域。三沙市常住居民不过几千人，大多数为渔民。中国在南中国海有多处军事驻防。
报导称，三沙警备区主要负责“三沙市辖区国防动员，担负城市警备任务，支援地方抢险救灾，指挥民兵和预备役部队遂行军事行动任务等”。
越南新闻社称，越南曾对中国的决定提出过抗议。该媒体援引一名高官一个月前的声明称，中方设置“三沙市”不合法，与越南领土有重叠。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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