中国今年军费预算增幅在7-8%之间 低于近几年--人大会议发言人

路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大四次会议发言人傅莹周五称，今年中国军费预算保持增长，但增长幅度比去年低，也比这几年低，大约在7-8%之间。

她在人民大会堂举行的新闻发布会上作出上述表示。

傅莹并称，中国军费预算主要是考量两个因素，一是中国国防建设发展的需要，二是国内经济发展和财政收入的情况。

中国2015年国防预算支出增长10%左右，2014年增幅在12%。

全国政协十二届四次会议周四（3日）下午开幕，十二届全国人大四次会议则将于周六（5日）开幕，届时出炉的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。（完）