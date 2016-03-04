中国今年军费预算增幅在7-8%之间 低于近几年--人大会议发言人

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大四次会议发言人傅莹周五称，今年中国军费预算保持增长，但增长幅度比去年低，也比这几年低，大约在7-8%之间。
她在人民大会堂举行的新闻发布会上作出上述表示。
傅莹并称，中国军费预算主要是考量两个因素，一是中国国防建设发展的需要，二是国内经济发展和财政收入的情况。
中国2015年国防预算支出增长10%左右，2014年增幅在12%。
全国政协十二届四次会议周四（3日）下午开幕，十二届全国人大四次会议则将于周六（5日）开幕，届时出炉的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)