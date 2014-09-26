中信股份称西澳法院将聆讯针对Mineralogy的禁制令申请

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港9月26日 - 中国综合企业中信股份(0267.HK)周五称，注意到Mineralogy发放新闻稿指已向中信送达中澳铁矿项目采矿权协议终止通知书，但西澳高等法院已定于今天下午聆讯一项禁制令申请，以制止Mineralogy采取进一步行动。
稍早澳洲矿业大亨和政治家帕尔默(Clive Palmer)控制的Mineralogy称，已在9月12日向中信发出终止通知，要求其在21天内终止对西澳铁矿项目的采矿权。
中信在联交所的声明称，对Mineralogy的这一行动感到很惊讶，因为西澳高等法院已定于今天下午3时半（珀斯时间）聆讯一项禁制令申请，以制止Mineralogy依赖此等通知及其发出的其他通知来采取进一步行动。
“中信期待法庭解决这一问题。”公告并称，于过往两年，Mineralogy在三个不同场合上已被制止或已承诺不依赖多项违责及终止通知书。
中信表示，除收购中澳铁矿项目的采矿权向Mineralogy支付了4.15亿美元此外，也付了Mineralogy所有要支付的并可计算的专利费。
中澳铁矿项目(Sino Iron Project)位于西澳，投资规模达96亿美元，是中国迄今最大的海外矿业投资。但这个项目开始出口的时间比计划晚了逾三年，最终支出高达预算的四倍左右，让中信北京总部头疼不已。
中信周五早盘收跌0.88%，报13.58港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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