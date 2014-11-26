辽宁阜新煤矿事故造成24名矿工死亡

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海11月26日 - 新华社周三报导称，辽宁阜新一煤矿发生煤尘燃烧事故，造成24名矿工死亡、52人受伤。
该煤矿隶属国有的阜新矿业（集团）有限责任公司。新华社援引该公司声明称，半夜当地发生1.6级地震，周三一早发生煤尘燃烧事故。
政府统计数据显示，去年中国发生589起矿难，导致1,049人死亡或失踪。但是事故和死亡数据较2012均减少了逾24%。
为了淘汰落后产能和改善生产安全状况，中国计划到2015年关闭逾2,000家小型煤矿。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：