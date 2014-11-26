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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:01 BJT

辽宁阜新煤矿事故造成24名矿工死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月26日 - 新华社周三报道称，辽宁阜新一煤矿发生煤尘燃烧事故，造成24名矿工死亡、52人受伤。

该煤矿隶属国有的阜新矿业（集团）有限责任公司。新华社援引该公司声明称，半夜当地发生1.6级地震，周三一早发生煤尘燃烧事故。

政府统计数据显示，去年中国发生589起矿难，导致1,049人死亡或失踪。但是事故和死亡数据较2012均减少了逾24%。

为了淘汰落后产能和改善生产安全状况，中国计划到2015年关闭逾2,000家小型煤矿。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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